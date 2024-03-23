السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يجوز التعامل بالألفاظ السيئة مع أصحابى؟.. على جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال فتاة يقول: "هل يجوز التعامل مع أصحابى بالألفاظ السيئة؟". 

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، إن حسن الخلق من أهم أخلاق المؤمنين كما يقول تأويل قوله تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".

وتابع "جمعة" أن الله نهى عن ذلك الأمر، حيث إن العفاف في التعامل يدل على الرقي، موضحًا أن الله خلق الكون بسنة التدافع حيث يتدافع الناس فيما بينهم للعمل والخير، مضيفًا أنه لا يوجد اختلاف في عالم الملائكة حيث إنه لا يوجد اختيار وحساب وعقاب والله خلقهم من فئة واحدة ولوظائف واحدة، وأن البعض يرفض الاختيار والحساب والعقاب، ويريد أن يكون مثل الملائكة وهذا مثل الذي يرفض الذهب.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

فكرة برنامج نور الدين الدكتور على جمعة التعامل مع أصحابى لألفاظ السيئة حسن الخلق عباد الله ح س ن ة

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