فتاة تسأل: زميلتى وقّعت بينى وبين زمايلى بالكذب.. ما العمل؟.. على جمعة: ارتكبت 3 جرائم

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طالبة تقول إن زميلتها فى الفصل وقعت بينها وبين زميلاتها، وقالت لهم كلام كذب إنى قولته عنهم، وكلهم الآن مش بيكلمونى، وعاوزه أعرف أعمل معاها إيه؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"،: "أنتى متكلمتيش على زميلاتك، يبقى هى وقعت فى جريمة كبيرة، إنها كذبت شوية كذب حلوين كده متغلفين ببهتان وأوقعت بين الناس".

وتابع: "نيجى للكذب، أبو ذر الغفاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المسلم ممكن يسرق ودى كبيرة من الكبائر وفيها حد، قال له سيدنا النبي نعم يسرق، فسأل هل يكذب يا رسول الله قال لا يكذب، وهنا نعرف إن الكذب جريمة وعمل فتنة بين الزميلات".

وتابع: "في جريمة تانية وقام بيها الزميلات اللى صدقوا الكذابة، طيب نعمل إيه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بما سمع)، لازم كانوا يسألوا زميلتهم هل انتى قولتي كذا تقول لا فيبقى خلاص، والجريمة الثالثة، إنها خلتها مش قادرة تسامحها، اوعى تزعلي نفسك.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.