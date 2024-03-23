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أسامة الأزهري: الأب سيظل عطوفًا على ابنه وإن بلغ من العمر 100 عام

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مشاهد حياتية توثق أن الأب سيظل عطوفًا على ابنه وإن بلغ من العمر 100 عام. 

وقال الأزهري، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني "ومن الحب حياة"، المُذاع على فضائية عبر قناة "dmc"، خلال عرضه الفيديو: "أن المشاهد تتضمن لقطات تؤثر على القلب معلقًا: "قلبي يهتز ويرتجف من هذا المشهد؛ لأنه يُجسِّد دور الأب العطوف ومعنى العناية بالابن بالمعنى الفطري والحب ويحقق معنى العدالة والاستقرار بالمجتمعات". 

وأكد الدكتور أسامة الأزهري: "الأب لديه كل الحرص وهيفضل طول عمره الأب ومعنى الأبوة قائم، واستشهد بالأية من سورة الإسراء:" وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً". 

الدكتور أسامة الأزهري مشاهد حياتية قناة dmc طات تؤثر بالمجتمعات دور الأب

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