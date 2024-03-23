السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يجوز مسامحة من أساء لى؟ على جمعة يرد

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل يقول: "هل يجوز مسامحة من أساء لي؟".

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى: "إن طبيعة الإنسان كثيرة النسيان مما يجعله يقع في الأخطاء المتكررة لذا فى حالة إساءة الشخص للآخرين يجب العفو عنه.. التسامح من أخلاق الدين".   

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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