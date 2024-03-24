كاتب صحفى: جوتيريش اعتبر مصر الأمل الوحيد فى تقديم المساعدات لغزة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتصريحاته تضمنت الكلمات العظيمة، والتي مدح فيها مصر مدحًا صريحًا، وأشاد بتقديم الدعم السخي وتضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، وذلك للمرة الخامسة منذ بدء الأحداث في 7 أكتوبر.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن جوتيريش ذكر رسميًا أنه شاهد آلافا من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تقف من معبر رفح حتى العريش، وطالب إسرائيل بفتح المعبر، كما قال إن الأمل الوحيد في تقديم المساعدات هو ما تقوم به مصر من أجل المساندة، مؤكدًا دور القيادة المصرية سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا.

وأكد الكاتب الصحفي أن الاحتلال الإسرائيلي لا عهد له ولا وعد، متابعًا: كانت هناك بالساعات الماضية اعتداءات إسرائيلية على منطقة المواصي، وهي منطقة معزولة تم قذفها بعدما قالت إسرائيل للمواطنين في خان يونس: عليكم اللجوء لمنطقة المواصي.