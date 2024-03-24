الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: جوتيريش اعتبر مصر الأمل الوحيد فى تقديم المساعدات لغزة

الكاتب الصحفي بلال
الكاتب الصحفي بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتصريحاته  تضمنت الكلمات العظيمة، والتي مدح فيها مصر مدحًا صريحًا، وأشاد بتقديم الدعم السخي وتضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، وذلك للمرة الخامسة منذ بدء الأحداث في 7 أكتوبر.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن جوتيريش ذكر رسميًا أنه شاهد آلافا من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تقف من معبر رفح حتى العريش، وطالب إسرائيل بفتح المعبر، كما قال إن الأمل الوحيد في تقديم المساعدات هو ما تقوم به مصر من أجل المساندة، مؤكدًا دور القيادة المصرية سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا.

وأكد الكاتب الصحفي أن الاحتلال الإسرائيلي لا عهد له ولا وعد، متابعًا: كانت هناك بالساعات الماضية اعتداءات إسرائيلية على منطقة المواصي، وهي منطقة معزولة تم قذفها بعدما قالت إسرائيل للمواطنين في خان يونس: عليكم اللجوء لمنطقة المواصي.

الكاتب الصحفي بلال الدوي انطونيو جوتيريش القضية الفلسطينية 7 أكتوبر العريش إسرائيل

مواد متعلقة

نجوم دراما "المتحدة" برمضان 2024.. يتحدثون عن أعمالهم بـ"وجوه" الدستور (فيديو)

ضمت "أهالى وسائحين".. أطول مائدة إفطار بالممشى السياحى فى دهب (فيديو)

دبلوماسى سابق: الأمم المتحدة لم تشهد زخمًا فى تناول القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة

أسامة الأزهري: الأب سيظل عطوفًا على ابنه وإن بلغ من العمر 100 عام

هل يجوز مسامحة من أساء لى؟ على جمعة يرد

هل يجوز التعامل بالألفاظ السيئة مع أصحابى؟.. على جمعة يجيب

فتاة تسأل: زميلتى وقّعت بينى وبين زمايلى بالكذب.. ما العمل؟.. على جمعة: ارتكبت 3 جرائم

"ومن الحب حياة".. أسامة الأزهري: الأم والأب هما معنى العائلة

الأكثر قراءة

عاجل| زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا.. موعد صلاة العيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين