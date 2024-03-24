ضمت "أهالى وسائحين".. أطول مائدة إفطار بالممشى السياحى فى دهب (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من مشاركة آلاف من السياح والأجانب والعاملين بالسياحة، في أطول مائدة إفطار على ممشى المدينة السياحى، في أجواء رمضانية رائعة.

وشارك في تنظيم المائدة، التى امتدت لمئات الأمتار على ممشى دهب السياحى، جميع أطياف المجتمع السيناوى من بدو وجاليات أجنبية وسياح وعاملين بالسياحة، إلى جانب مشاركة جميع المطاعم والكافيهات فى تنظيم الإفطار السنوى الأشهر على مستوى محافظة جنوب سيناء، والذي يتابعه عشاق ورواد مدينة دهب على مستوى مصر والعالم.

وقال محمد الغنام، المشرف على المائدة، إنه يتم تنظيم هذا الإفطار السنوي في ذكرى العاشر من رمضان من كل عام، وهو ما يُعتبر رسالة سلام من دهب إلى جميع أنحاء العالم، حيث يشارك فيه أطياف عديدة من السياح والجاليات الأجنبية التى تمثل مختلف الجنسيات والدول.. والجميع يجتمعون على مائدة واحدة وطعام واحد بما يدلل على المحبة والسلام.

ولفت إلى أنه يجرى تنظيم الإفطار منذ 14 عامًا، وانقطع فقط خلال سنوات جائحة كورونا، ثم عاد مرة أخرى.