الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نجوم دراما "المتحدة" برمضان 2024.. يتحدثون عن أعمالهم بـ"وجوه" الدستور (فيديو)

وجوه
وجوه

أشاد باسم طبانة، مقدم برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بالإصدار الضخم لجريدة "الدستور" الذي صدر في أول  شهر رمضان تحت عنوان "وجوه" حول دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مقدم البرنامج إن ملحق جريدة "الدستور" قدم تصريحات خاصة من الفنانين، وتضمن الإصدار الثاني 48 صفحة كاملة عن حوارات لعدة فنانين (حسن الرداد وروجينا وخالد الصاوى ونسرين أمين وناهد السباعي ونشوى وريهام حجاج)، بالإضافة إلى تصريحات خاصة وأحداث عن أبرز المسلسلات. 

ملحق وجوه لجريدة الدستور 

وكانت جريدة "الدستور" حريصة على التفاعل مع حالة الزخم الموجودة على مائدة دراما رمضان 2024، وتفاعل الجماهير مع الأبطال وتفاصيل الحلقات المختلفة لمتابعة السباق الرمضاني، حيث يستعرض الملحق تفاصيل أعمال النجوم، وإلى جانبها عدد كبير من التصريحات للفنانين.

برنامج هذا الصباح جريدة الدستور شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجوه ملحق جريدة الدستور

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