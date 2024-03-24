الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقد فني: مسلسلات الـ15 حلقة تتميز بالأحداث السريعة والمشوقة

دراما المتحدة
دراما المتحدة

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن المسلسلات الـ15 حلقة التي تُعرض في رمضان، تعتبر القنبلة التي هزت عرش المسلسلات الطويلة، مشيرا إلى أنها كسرت حاجز ضرورة إقامة مسلسلات 30 حلقة، وذلك لأنها تتميز بالأحداث السريعة والمشوقة التي تجذب المشاهدين.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة المسلسلات القصيرة لم تعد مرهونة بقيمة الفنان الذي يقوم بها، فهذا العام هناك نجوم وأسماء مهمة أضافوا رونقا على فكرة الحلقات ذات الـ15 حلقة، وعلى رأس هذا العمل، الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسله عتبات البهجة.

“المتحدة” تكسب رهان “دراما رمضان”

وأوضح الناقد الفني، أن المسلسلات ذات الـ15 حلقة لا تعني أن المسلسل قصير، بل أن القيمة الدرامية تصلح لعدد هذه الحلقات، فبداية من أمس يتم لملمة جميع خيوط المسلسلات القصيرة، والتحضير للنهاية استعدادا لأعمال درامية جديدة، موضحا: "تخلي المشاهد يحس أنه بينتعش في رمضان". 

أحمد سعد الدين المسلسلات الـ15 المسلسلات القصيرة “المتحدة رمضان

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