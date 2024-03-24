الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمرو الليثى يلتقى العاملين بحدائق العاصمة: أنتم أجمل ناس فى مصر (فيديو)

عمرو الليثي
عمرو الليثي

التقى الإعلامي عمرو الليثي العاملين في حدائق العاصمة بمشروع الإسكان المتوسط.

وقال أحد العاملين، خلال لقاء ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة": "أنا من أسيوط وشغال مشرف، والمشروع عبارة عن وحدات سكنية، العمارة بها 24 شقة".

فرحة عارمة للعاملين في حدائق العاصمة بزيارة "واحد من الناس"

وأضاف آخر: "أنا عامل هنا من أسيوط بطلع رخام وسيراميك، وعندي 10 أولاد، وبقول لكل الناس في رمضان كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم يا رب".

ووجه الإعلامي عمرو الليثي أسئلة للعاملين عن الأعمال الرمضانية القديمة، وفاز كل عامل بألف جنيه هدية من البرنامج.

وأضاف "الليثي" في رسالة للعاملين قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم وإحنا فخورين بكم أنتم أجمل ناس في مصر، أنتم بتبنوا وتعمروا البلد وربنا يوفقكم".

واحد من الناس برنامج واحد من الناس عمرو الليثي حدائق العاصمة قناة الحياة

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