السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ضحك ومكسب".. واحد من الناس يلتقي العاملين بحدائق العاصمة ويقدم الهدايا

واحد من الناس
واحد من الناس

قدم الإعلامي عمرو الليثي، حلقة، من برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع عبر قناة الحياة، حيث التقى خلالها مجموعة من العاملين بمحطة كهرباء حدائق العاصمة.

التقى الإعلامي عمرو الليثي، بأحد العاملين بمشروع حدائق العاصمة، حيث وجه لهم عدد من الأسئلة ومن يجيب على السؤال يحصل على هدية قيمتها 1000 جنية.

واتسمت الأسئلة بالسهولة من أجل تقديم المكافآت المالية للعاملين بشكل لا يجرح مشاعرهم، كما سيطرت الفرحة والسعادة على كل العاملين.

وتفاعل العاملين مع الإعلامي عمرو الليثي، من خلال الإجابة على الأسئلة، حيث عم الفرح على الحاضرين خلال الحلقة.

ضحك ومكسب واحد من الناس قناة الحياة الإعلامي عمرو الليثي حدائق العاصمة مشروع حدائق العاصمة عمرو الليثي

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