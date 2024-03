مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14| ياسين يكتشف الخزنة السرية.. وعبد الحميد يقرر الانتقام

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 تطورا كبيرا في الأحداث حيث تحول الصراع من أبناء الرفاعي إلى عمهم “عبد الحميد” سيد رجب، والذي نوى الانتقام من فاروق وياسين.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 14

اكتشف “ياسين” أمير كرارة الخزنة السرية التي كان يخفيها والده “محمود الرفاعي، لتكون احتياطي لابناؤه، ولم يكن أحد يعلم بها إلا عمه ”عبد الحميد" الذي أخفى هذا الأمر طمعًا في الأموال، واكتشف امره عندما راقبه “ياسين” ليسلط “سعيد” محمد لطفي عليه، ويسرق منه المفاتيح وبالفعل نجح في أخذ كل الأموال.

اعتقد “عبد الحميد” ان اللصوص الذي سرقوا منه المفاتيح من ابن شقيقه “فاروق” ليذهب له إلى منزله ويعنفه، ولكن ينفي “فاروق” ان له علاقة بهذا الأمر، ويأمر مساعده بالعثور على اللصوص، ليعلم الجميع أن عائلة الرفاعي لديها كبير.



ينصدم “عبد الحميد” بعدما يذهب إلى مكان الخزنة ليجدها فارغة ليدخل في حالة انهيار بسبب الأموال التي ظل محافظًا عليها في السر،خاصة بعدما كتب شقيقه كل الأملاك لـ فاروق، لذلك يقرر الانتقام من فاروق وياسين ليستوولى على جميع الأملاك.

يحرص “ياسين” على مقابلة ابنته “حبيبة” التي تخبره بأنها تفتقده كثيرا كما تخبره عن أن زوج والدتها يقسو عليها ويعنفها دائمًا، فيعرض “ياسين” المساعدة على طليقته بسبب تعنيف زوجها لها، في مشهد أخر تظهر “سايمة” برفقة المعلم سعيد وهي في حالة غضب بسبب غيرتها على “ياسين” بعد معرفتها لمقابلته لطليقته وابنته.

يقرر فاروق ان يتقرب من يحيي، ويعطيه فرصة عمل في شركة “الرفاعي للسياحة”، ويقدم له العديد من المساعدات، في جهة أخرى، يستمر “ياسين” بالبحث عن اخته “جمالات”، ولكن لم يجدها ايضً، فيتلقى مكالمة هاتفيى أخرى من عمه الذي يطلب مقابلته، فيسخر منه ياسين بانه يريد تسليمه لفاروق ولكن ينفي عمه وانتهت الحلقة 14 على هذا المشهد، والمقرر ان تظهر الحلقة المقبلة نية “عبد الحميد” الانتقام من ياسين ثم فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي موعد الحلقة 15

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15 غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.