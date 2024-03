مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 14

مسلسلات رمضان 2024..

استطاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرضه أمس، بسبب تصاعد الأحداث بين أبناء عائلة الرفاعي وعمهم عبد الحميد.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد إعادة الحلقة 14

يحظى مسلسل بيت الرفاعي بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد إعادة الحلقة 14 حيث يعاد على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، عقد قران وزواج فاروق من بنت عمه رقية، التي اضطرت بالموافقة على الزواج منه حتى تستمر في بيت الرفاعي، واكتشف ياسين الخزنة السرية التي يخبئها عمه عبد الحميد.

يخرج يحيي من الحبس ويحاول فاروق التقري منه وتقديم المساعدات له، يسرق ياسين الخزنة السرية انتقاما من عمه خاصة انها اموال والده، يقرر عبد الحميد الانتقام من فاروق وياسين.





مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال موسم رمضان الحالي، ومن المقرر عرض الحلقة 15 غدا الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.