موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 14.. "في قلب الخطر"

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 14 محور اهتمام الملايين حيث يستعد عشاق المسلسلات الكارتون المميزة لمشاهدة مغامرات جديدة في المسلسل الذي يُعرض يوميًا في شهر رمضان الكريم.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 13 يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل الحلقة 14

جاء مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 14 بعنوان “في قلب الخطر” وظهر يحي ونور والكائن الفضائي يبحثون عن الطفل باسل واستطاع الفريق معرفة مكان معسكر الجماعة الارهابية ولكن ذهبوا إلى هناك ولم يجدوا باسل أو من خطفوه

ومن خلال البحث وبمساعدة أعضاء الفريق استطاعوا الوصول إلى معسكر الجماعة الارهابية والتي خطفت الطفل باسل والكثير من الأطفال.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة مسلسل نور والكوكب السعيد، في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.