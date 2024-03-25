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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 14

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

يبحث الكثير من عشاق مسلسل نور والكوكب السعيد حول أحداث الحلقة 14عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يهم المسلسل قطاع عريض من الأطفال وأولياء أمورهم حيث كشف فريق "نور" عن مخطط مُخيف لاستغلال الأطفال الذين تم اختطافهم في معسكر للإرهابيين في حلقة مُثيرة.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل الحلقة 14

جاء مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 14 بعنوان “في قلب الخطر”  وظهر يحي ونور والكائن الفضائي يبحثون عن الطفل باسل واستطاع الفريق معرفة مكان معسكر الجماعة الارهابية ولكن ذهبوا إلى هناك ولم يجدوا باسل أو من خطفوه

ومن خلال البحث وبمساعدة أعضاء الفريق استطاعوا الوصول إلى معسكر الجماعة الارهابية والتي خطفت الطفل باسل والكثير من الاطفال. 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الخامسة عشر 

يعرض مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة مسلسل نور والكوكب السعيد، في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

مسلسل نور والكوكب السعيد ملخص الحلقة 12.. نور وفريقه ينقذون ثروات الطبيعة

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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