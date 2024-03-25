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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

بعد أحداث مسلسل كامل العدد +1.. نصائح للتقرب من ابنتك خلال فترة المراهقة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

ناقش مسلسل كامل العدد +1 قضية مهمة جدًا وهي كيفية التعامل مع الفتيات في سن المراهقة، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور".

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 خلال السطور التالية نصائح للتعامل مع الفتيات في سن المراهقة.

الاستماع الفعّال

 كون مستعد للاستماع إلى ابنتك بفتح قلبك وعقلك، دون القيام بالحكم أو التقييم المسبق.

فهم التغيرات

 حاول فهم التحولات الجسدية والعاطفية التي تمر بها ابنتك خلال فترة المراهقة، وتقديم الدعم والتوجيه بشكل ملائم.

التواجد الحضوري

 قضي وقتًا جيدًا مع ابنتك، سواء كان ذلك من خلال القيام بالأنشطة المفضلة لها معًا أو ببساطة الجلوس والحديث.

بناء الثقة

 كون موثوق ومحترم في علاقتك مع ابنتك، وحاولي بناء ثقتها بك بمشاركة الأسرار والمشاعر بحرية.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 14

تقديم الدعم

 كن داعمًا لابنتك في كل المجالات، سواء كان ذلك في المدرسة، أو في العلاقات الاجتماعية، أو في اكتشاف الهوايات والاهتمامات الجديدة.

التواصل الصريح

 حافظ على التواصل الصريح مع ابنتك حول قضايا مثل الصحة العاطفية، والصحة الجسدية، والضغوط الاجتماعية التي قد تواجهها.

تقديم النصائح بحكمة

 قدم النصائح والإرشاد بحكمة وود، دون إجبارها على القبول بها، وتقديم الاختيارات بدون إلحاح.

التعبير عن الحب

 لا تتردد في التعبير عن مشاعرك تجاه ابنتك وحبك لها بشكل دائم وصادق.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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