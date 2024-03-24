الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.. دينا الشربيني وابنتها في قسم الشرطة

جريدة الدستور

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد +1 ذهاب دينا الشربيني (ليلى) رفقة ابنتها أمينة إلى قسم الشرطة بعد طلب القبض عليها خلال الحلقات السابقة ليكشف الضابط أن ابنتها ارتكبت جريمة كبيرة بسبب ترويجها فيديو لمتابعيها عبر تيك توك لحفلة مشبوهة، الأمر الذي حدث في الواقع وما يعرف إعلاميًا بحفل المنصورية.

احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 14 

وخلال احداث الحلقة سأل ضابط الشرطة عن المروج والمنظم للحفل لترد عليه بأنها لا تعلم ثم تدخل في نوبة بكاء شديدة.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 15

يعرض “كامل العدد +1” الحلقة 15 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد أحداث الحلقة 14

مسلسلات رمضان 2024…قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسل كامل العدد أحداث الحلقة 14

مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " احداث الحلقة 14.. أمينة متهمة في قضية الحفلة

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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