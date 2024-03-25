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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 14

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

يتساءل عدد كبير من محبي الفنانة دينا الشربيني عن موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14 التي تعد الحلقة ماقبل الأخيرة، حيث شهدت الحلقة أمس العديد من الأحداث الشيقة أبرزها تم القبض على أمينة ابنة ليلى بسبب "التيك توك".

مسلسل كامل العدد مواعيد إعادة الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 14 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد +1 ذهاب دينا الشربيني (ليلى) رفقة ابنتها أمينة إلى قسم الشرطة بعد طلب القبض عليها خلال الحلقات السابقة ليكشف الضابط أن ابنتها ارتكبت جريمة كبيرة بسبب ترويجها فيديو لمتابعيها عبر تيك توك لحفلة مشبوهة، الأمر الذي حدث في الواقع وما يعرف إعلاميًا بحفل المنصورية، وخلال احداث الحلقة سأل ضابط الشرطة عن المروج والمنظم للحفل لترد عليه بأنها لا تعلم ثم تدخل في نوبة بكاء شديدة.

ذهب شريف سلامة (الدكتور أحمد) إلى مراد مكرم المحامي الموكل في قضية ابنته أمينة، ليخبره بأنها تورطت في المخدرات والكحول الذي كان في الحفلة بسبب المنظم، وأنها يجب أن تعترف عليه، وتتوالى الأحداث حول جيهان الشماشرجي وهي تتصل بـ دينا الشربيني لتطمئن على صحة أمينة، بعد تورطها في القضية.

وذهب طليق دينا الشربيني (ليلى) السابق لها، ليخبرها بأنه يريد أن يأخذ ابنته أمينة لتعيش معه، حيث اتهمها بأنها غير مسئولة عنها، وتابعت الأحداث حول رسالة تأتي لـ دينا الشربيني، بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد لتجده رفقة ملك المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها وتذهب.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.. طليق دينا الشربيني يريد أخذ ابنته أمينة

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأخيرة على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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