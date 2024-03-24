مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.. شريف سلامة يخبر محاميه بتورط ابنته في المخدرات

خلال احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل كامل العدد +1، ذهب شريف سلامة (الدكتور أحمد) إلى مراد مكرم المحامي الموكل في قضية ابنته أمينة، ليخبره بأنها تورطت في المخدرات والكحول الذي كان في الحفلة بسبب المنظم، وأنها يجب أن تعترف عليه.

احداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

وتتوالى الأحداث حول جيهان الشماشرجي وهي تتصل بـ دينا الشربيني لتطمئن على صحة أمينة، بعد تورطها في القضية.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا