الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"كامل العدد +1" الحلقة 14.. ليلى تكتشف خيانة أحمد مع ملك

جريدة الدستور

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "كامل العدد+1" الحلقة 14 كشفت ليلي التى تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني خيانة زوجها د.أحمد والذي يجسد دورة الفنان شريف سلامة وذلك عندما جاءت رسالة لـ دينا الشربيني بأن يوجد مطعم خاص تم الحجز به، لتشك في زوجها أحمد مختار لتجده رفقة ملك التى تجسد دورها ميران عبدالوارث المغرمة به خلال الأحداث، لتبارك لها على حصولها على الدكتوراه وتذهب غاضبة

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 14

وأسرع زوجها أحمد مختار خلفها وظهروا في منزلهما لمصالحتها لترد عليه وتخيره بأن تذهب ملك من العيادة، ليخبرها بأنه لا يريد أن يتنازل عن عمله لتقرر الانفصال عنه.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.. دينا الشربيني وابنتها في قسم الشرطة

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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مسلسل كامل العدد أحداث الحلقة 14

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