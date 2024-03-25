بهجت يكتشف عمل حفيدة بالمخدرات.. أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الأخيرة مسلسل عتبات البهجة، والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان.

أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل عتبات البهجة

تعرضت لبنى والتي تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي للهجوم من ابنتها ندى والتي تعيش خارج البلاد، وذلك بسبب إهمال لبنى في تناول علاجها الخاص بمرضها باكتئاب ثنائي القطب، وهو ما يجعل حالتها تتدهور، أوضحت ابنه لبنى سبب رفضها زيارتها في مصر بسبب خوفها على ابنائها بأن يشاهدوها وهي في حاله انهيار بسبب مرضها اكتئاب ثنائي القطب والذي يزداد سوء بسبب ترك العلاج.

قررت جميلة، والتي تقوم بدورها الفنانه بسنت أحمد أبو باشا أن تترك المخدرات بشكل نهائي خاصه بعد اكتشاف عمر الذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط تعاطيها وهو الامر الذي ابلغ به جدها بهجه الانصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، كما أنها قررت أن تنهي علاقتها بشكل نهائي مع صديقها إيهاب والذي كان سبب في انجرافها وراء تعاطي المخدرات وقررت حذفه وحظره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة الاخيرة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)