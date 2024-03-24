مسلسل عتبات البهجة الحلقة الـ14.. الحزن يسيطر على عرفان بعد سفر عالية

سيطر الحزن على عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله بعد سفر زوجته عالية والتي تقوم بدورها الفنانه سما ابراهيم، وذلك ضمن أحداث الحلقه الـ14 من مسلسل عتبات البهجه للفنان القدير يحيى الفخراني.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

وعبره عرفان عن حزنه خلال حديثه مع صديقه بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، وأكد أن المنزل بدون حياه طالما عاليه غير متواجده فيه، وحاولت نعناعه والتي تقوم بدورها الفنانه جومانا مراد أن تقنعه بالسفر لها إلا أنه رفض بسبب أنه لن يستطيع المعيشه خارج مصر.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 15من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: