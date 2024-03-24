"عتبات البهجة" الحلقة الـ14.. فريد يحاول إقناع عمر بسرقة أحد البنوك

حرص فريد الذي يقوم بدوره الفنان الشاب حازم ايهاب على زيارة منزل عمر الجديد الذي يقوم بدوره الفنان السوري خالد الشباط، بعد أن حاول عمر أن يتهرب منه على مدار الفترة الماضية، وذلك خلال أحداث الحلقه 14 من مسلسل عتبات البهجه للفنان القدير يحيى الفخراني.

وحذر فريد عمر من صديقه أسامه الذي بدأ في العمل بمفرده بعيدا عن الدارك ويب وهو أمر خطر عليه للغاية، كما أنه حاول الضغط على عمر للموافقة على دخول عملية سرقة بنك بالكامل إلا أن عمر لازال يرفض دخول تلك العملية.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 15

“عتبات البهجة” للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان حيث إنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وDMC وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وأعلنت DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة الـ 15 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).