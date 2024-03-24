الأحد 24 مارس 2024
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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 على DMC.. موعد العرض

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الـ 14، من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.

وتعد الحلقات التي تعرض خلال الفترة الراهنة من مسلسل عتبات البهجة هي الحلقات الأخيرة، إذ ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط.

 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة14 

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 لـ يحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. بهجت يقنع فلة بالعودة لتيته مرة أخرى

 

مسلسل عتبات البهجة 

 مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 14

تعاد الحلقة الـ 14 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

 

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 13

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. بهجت يقنع فلة بالعودة لتيته مرة أخرى

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