ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 لـ يحيى الفخراني

يتأهب جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني والذي تدور احداثه في إطار درامي اجتماعي.

ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 بطلب بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني، الحديث مع فلة والتي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة.

واستطاع الأنصاري خلال احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13، أن يقنعها بالعودة مرة أخرى لتيته الذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات عنبه، وصرف النظر عن ارتباطها بالمعلم حنفي، بعد نقاش طويل انتهى بتقبيل فله لبهجت الذي استطاع أن يقنعها.

كما حدث شجار، ضمن احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 ، بين نجف صاحب عربة الفول وبين عيطة صاحب كافيتريا المشروبات والذي يقوم بدوره الفنان علاء مرسي، وذلك بسبب توسع عيطة في أرض الحديقة وسيطرته على الزبائن، وصل كل من الطرفين لحل يرضي جميع الأطراف أن يقوم عيطة بالتوقوف عن عمل سندوتشات الفول والطعمية وتركها لنجف يقوم بها على العربة الخاصة به.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 14

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)