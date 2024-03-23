السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة الـ13.. سعاد تزور عرفان والأخير يرفض وجودها بعد سفر عالية

عتبات البهجة
عتبات البهجة

قامت سعاد الزوجه الثانية لعرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله بزيارته في منزله بعد أن تغيب عنها لفترة، وحاول عرفان أن يمنعها من الدخول إلا أنها اقتحمت المنزل خاصة وأنها على علم بأن عالية زوجته والتي تقوم بدورها الفنانة اسما إبراهيم سافرت لابنها، وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة.

وبعد دخول سعاد للمنزل ظهر على عرفان حالة من الحزن والبؤس بسبب سفر عالية وتركه في المنزل، وحاولت سعاد أن تقنعه بوجودها معاها لكنه رفض وجودها في منزل عالية بشكل نهائي.

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موعد عرض مسلسل عتبات البهجة  

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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وتعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

مواعيد وقنوات مسلسل عتبات البهجة 

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشر  من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

 على أن تعاد الحلقة الـ 12من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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