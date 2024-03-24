الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. لبنى تغادر منزلها وتودع بهجت وعرفان نهائيا

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تعرضت لبنى والتي تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي لضغط نفسي شديد عقب مكالمة ابنتها ندى والتي تعيش بالخارج، وهو ما دفعها إلى أن تتخذ قرارا بمغادرة منزلها نهائيا وترك خطاب وداع لكل من بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني والعرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله، ضمن أحداث الحلقه 14 من مسلسل عتبات البهجة.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الخامسة عشر  من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانس، وحددت موعدها في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

 على أن تعاد الحلقة الـ 15من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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