"عتبات البهجة" الحلقة الـ14.. عمر يحذر صديقه من إجرام فريد

حذر عمر الذي يقوم بدوره الفنان السوري خالد الشباط صديقه أسامة من خطر وإجرام فريد الذي يقوم بدوره الفنان الشاب حازم ايهاب، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

جاء التحذير بعد علم فريد بأن أسامه يعمل لحسابه الشخصي بعيدا عن الويب ديب، وهو ما جعل عمر يطلب منه أن يتوقف عن العمل لفتره خاصة بعد اختفاء مي التي كانت أخبرت عمر عن بعض المعلومات الخاصه بفريد.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 15

يعرض “عتبات البهجة” للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان، حيث إنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وأعلنت DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة الـ15 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)