الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"عتبات البهجة" الحلقة الـ14.. تيته يستقل فنيًا ويكوّن فرقة موسيقية مع أصدقائه

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأ تيته الذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات مصطفى عنبه في الاستقلال فنيًا وتكوين فرقه موسيقية مع أصدقائه وذلك بعد أن قرر ترك العمل مع الراقصة لولا، وذلك ضمن أحداث الحلقه 14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

نجح تيته في شراء المستلزمات الخاصه بالغناء وذلك بعد أن دعمه والده بمبلغ مالي والذي استطاع من خلاله بدء مشروعه الفني بدعم من فله التي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا ومن أصدقائه.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 15

ويعرض “عتبات البهجة” للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث إنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وأعلنت DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الخامسة عشر  من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 15من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على DMC drama الساعة 8 ونصف.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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