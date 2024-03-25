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ملخص الحلقة الـ 14 من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، إذ ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني.. ملخص أحداث الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 13

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة

يدخل عرفان والذي يلعب دوره صلاح عبدالله في حالة اكتئاب بعد سفر عالية زوجته إلى ابنهما اشرف والتي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم، في حالة اكتئاب شديد،يشعر عرفان بالوحدة والفقد بعد سفر عالية  وتأتي سعاد لمنزلها ويطردها عرفان.

يفكر عرفان في تطليق سعاد في أحداث الحلقة الرابعة عشر والتي تعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الأخيرة

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعرض الحلقة الأخيرة من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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