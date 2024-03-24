الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى.. ملخص أحداث الحلقة 13

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الـ14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.

وتعد الحلقات التي تعرض خلال الفترة الراهنة من مسلسل عتبات البهجة هي الحلقات الأخيرة، إذ ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط.

 مسلسل عتبات البهجة ملخص أحداث الحلقة الـ 13 

بدأت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل عتبات البهجة، تسلم عمر الذي يقوم بدوره الفنان "خالد شباط"، المخدرات التي كانت قد قامت جميلة بطلبها والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا، وذلك بعد أن أرسلها نجف صاحب عربة الفول لمنزلها، ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

وبمجرد تسلم عمر المخدرات، والتي كانت مغلقة بالكامل في شريط فيديو، إلا أنه بمجرد فتحها أدرك محتوياتها لينهال بالضرب على جميلة ويخبر جده بهجت الأنصاري بحقيقة تعاطي جميلة للمخدرات.

نظم بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني، حفل عيد ميلاد لإحدى طالبات المركز التعليمي الذي يديره، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة.

وبالفعل قام الأنصاري بتنفيذ عيد الميلاد داخل الحديقة على نفقته الشخصية، وتبادلا الحديث جميعهم وأصبحوا اصدقاء مقربين واختتمت الحفلة بسيلفي لجميع الطلاب مع بهجت الأنصاري.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 13

ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني"

 

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 14

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ والربع بعد آذان المغرب.

 

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

تعاد الحلقة الـ 14 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف ، كما يعرض على قناة DMC .

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري"، الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة"، وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة  

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم:

يحيى الفخراني "بهجت الأنصاري"

جومانا مراد "نعناعة"

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان "محمود"

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل، وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

txt

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 لـ يحيى الفخراني

txt

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 13

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحيي الفخرانى قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة عشر من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الرابعة عشر عتبات البهجة الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 13

ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني"

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 12

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. سعاد تهرب من أهلها وتوافق على زواجها من عرفان

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. المعلم حنفي يحضر الشبكة لهنادي مهنا

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. المعلم حنفي يحضر الشبكة لخطبة هنادي مهنا

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. أسامة يفشل في إقناع عمر بالعودة لمنزل جده

الأكثر قراءة

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

حجازى يغادر معسكر المنتخب "فجأة" ويطير للسعودية

رئيس الوزراء: جهات فى الدولة ستتولى توفير مخزون استراتيجى من السلع

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق