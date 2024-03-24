مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى.. ملخص أحداث الحلقة 13

ينتظر جماهير الدراما المصرية الرمضانية عرض الحلقة الـ14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.

وتعد الحلقات التي تعرض خلال الفترة الراهنة من مسلسل عتبات البهجة هي الحلقات الأخيرة، إذ ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل عتبات البهجة ملخص أحداث الحلقة الـ 13

بدأت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل عتبات البهجة، تسلم عمر الذي يقوم بدوره الفنان "خالد شباط"، المخدرات التي كانت قد قامت جميلة بطلبها والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا، وذلك بعد أن أرسلها نجف صاحب عربة الفول لمنزلها، ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني.

وبمجرد تسلم عمر المخدرات، والتي كانت مغلقة بالكامل في شريط فيديو، إلا أنه بمجرد فتحها أدرك محتوياتها لينهال بالضرب على جميلة ويخبر جده بهجت الأنصاري بحقيقة تعاطي جميلة للمخدرات.

نظم بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني، حفل عيد ميلاد لإحدى طالبات المركز التعليمي الذي يديره، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة.

وبالفعل قام الأنصاري بتنفيذ عيد الميلاد داخل الحديقة على نفقته الشخصية، وتبادلا الحديث جميعهم وأصبحوا اصدقاء مقربين واختتمت الحفلة بسيلفي لجميع الطلاب مع بهجت الأنصاري.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 14

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ والربع بعد آذان المغرب.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

تعاد الحلقة الـ 14 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف ، كما يعرض على قناة DMC .

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري"، الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة"، وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم:

يحيى الفخراني "بهجت الأنصاري"

جومانا مراد "نعناعة"

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان "محمود"

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل، وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.