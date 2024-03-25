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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 15.. من هو مكتشف الجاذبية الأرضية؟

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد بمحاولة من حبيبة لاختراق جهاز غلباوب، واجتمع سيف وأصدقائه للحديث عن الجاذبية الأرضية، وبدأ سيف في التفرقة بين الأجسام الثقيلة التي تكون لها جذبية علي الأرض ومعني الطيور والتي تطير في السماء وذلك نتيجة إلى أن الله خلق لها أجنحة وذيل تستطيع من خلاله الطير في السماء.

 

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 15

وأثناء الحديث، قالت شروق إن لديها معلومة أن أول من أكتشف الجاذبية الأرضية هو العالم نيون، ولكن سيف قال تمها معلومة خطأ وقام بتصحيح المعلومة لها، حيث أن أول من أكتشف الجاذبية الأرضية هو نيوتن المعروف وقد أكتشف الجاذبية الأرضية بالتفاحة التي سقطت على رأسه بينما كان جالسا تحت الشجرة، وأن تلك التفاحة كانت السبب الذي أدى إلى اكتشافه قانون الجاذبية.

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ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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