الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 15.. هل ينجح الغلباوى فى استدراج أبطالنا إلى فخ جديد؟

سر المسجد
سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد بظهور شخص غريب لم يعرفه سيف وأصدقاؤه، وجاء يأخذهم إلى مكان الرموز، ولكن كان هناك اعتراض شديد من شروق، وطلبت من أصدقائها عدم الذهاب مع شخص لم يعرفوه.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 15

وبعد أن منع حبيبة من مساعدتهم، ينجح الغلباوي في استدراج أبطالنا إلى فخ جديد، من خلال ذلك الشخص المجهول، وبالفعل جاء غلباوي وفلتة إلى سيف وأصدقائة وحاول القبض عليهم، ولكن استطاع الأصدقاء الإفلات من غلباوي والحصول على الرمز الإلكتروني الجديد.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 16

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة "الحياة" في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

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