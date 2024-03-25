مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. الظهور الأول لـ عايدة رياض وميرنا جميل بمنزل العائلة

تواصل الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، في تصاعد أحداثها بشكل كبير، وذلك بسبب الصراعات القائمة بين افراد عائلة الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل بيت الرفاعي، الظهور الأول للفنانة عايدة رياض بدور والدة “فاروق” أحمد رزق، التي كانت تقابل ابنها سرًا وكانا يحافظا على سر وجودها للانتقام من العائلة ومن محمود الرفاعي بعد طردها من المنزل، حيث دخل “ياسين” في الوقت المناسب للحاقها من “عبد الحميد” سيد رجب، الذي كان يريد قتلها دون توضيح سبب، وذلك عن طريق الصدفة بعد مراقبته من بعيد لشكه في تصرفاته، وعدم ثقته فيه بعدما اتفق مع فاروق ضده.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

من جهة أخرى، نجحت “سامية” ميرنا جميل، في دخول منزل العائلة، وذلك عن طريق عملها في صالون تجميل، واقناع “داليا” دنيا المصري انها فتاة شاطرة وتستطيع المجيء لمنزلها للقيام بجلسات التجميل، بسبب تركها للصالون التي تعمل فيه، وقابلت “سامية” “رقية” ملك قورة شقيقة ياسين لتخبرها ان شقيقها مستعد لاخراجها من المنزل، ولكنها تعترف لها بانها تزوجت من فاروق مما يصيب “سامية” بالذهول.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 15

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ينتمي مسلسل بيت الرفاعي لدراما الساسبنس والاثارة، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، ونخبة من النجوم، وتدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

