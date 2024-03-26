"سر إلهي" الحلقة 15.. القبض على مى سليم بتهمة قتل أحمد سلامة

شهدت أحداث الحلقة15 من مسلسل سر إلهي أحداثا مثيرة، حيث تم القبض علي شاهنياز (مي سليم) ودخولها السجن بسبب قتل عزيز الرفاعي (أحمد سلامة).

أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر إلهي

وكشفت الحلقة مفاجأة صادمة بعد أن قامت رحمة (نهى عابدين) بقتل شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، على إثر خلافهما بسرقة الذهب الذي كان متواجدًا داخل منزل نصرة (روجينا)، وسرعان ما تدخلت نصرة في نفس اللحظة لتحاول إنقاذه بدون فائدة.

مسلسل سر إلهي

كما انصاغت نصرة (روجينا) لحكم ربنا في الشرع بخصوص الميراث، وتنازلت "نصرة" عن غالبية أموالها لصالح دار الأيتام والمسنين، بعد تأكدها من عدم صحة أموالها التي استولت عليها من رجل الأعمال هارون، وسرعان ما قامت نصرة بالتنازل عن الأموال.

مسلسل سر إلهي

أبطال مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة اليوم الإثنين في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.