مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي والتي عرضت مساء أمس الأحد، تصاعد وتيرة الأحداث بشكل كبير واحتوت أحداث العمل على مفاجآت عديدة وصادمة لنجوم العمل والتي كان من أبرزها سرقة معرض سيارات سعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت والكشف عن سارق ذهب “نصرة” الذي تجسد دورها النجمة روجينا وغيرها من الأحداث.

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 14

بدأت الحلقة الـ 14 من مسلسل بمشهد جمع كلا من “حلا” التي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي مع “نبيلة” التي تجسد دورها الراقصة دينا لتبلغها بحقيقتها وأنها والدتها الحقيقية.

ذهب “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم إلى فيلته بصحبة ”رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين شقيقة “نصرة” لتعيش معه بعد ردها لعصمته.

حبس الدكتور يحيى سليمان الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني بتهمة الإتجار في المخدرات والسلاح وغسيل الأمول

سرقة معرض سيارات “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما اتهمته “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا بسرقة السيارات بحكم العيد المبرم بينهما.

كشفت الحلقة أن كلا من رحمة وشقيقها “شريف” الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي أنهما من سرقا ذهب شقيقتهم “نصرة”.



مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة اليوم الأثنين في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.