الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المتحدة" تروج لبرنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخلالى (فيديو)

برنامج مملكة الدراويش
برنامج مملكة الدراويش

روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لبرامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الإعلان الدعائي لبرنامج "مملكة الدراويش" والمقرر أن تعرض أولى حلقاته غدًا الثلاثاء عبر قناة الحياة الفضائية يوميًا في تمام الساعة ٣:١٥ عصرًا.

كما يعرض برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الفضائية الأولى المصرية في تمام الساعة ٦:١٥ على القناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة وتطبيق"watch it”.

وظهرت قصواء خلال برومو البرنامج، قائلة: "قالوا إنهم دراويش، تاهوا ويبحثون عن الطريق، ونسوا أن الملك كله لله، وأنها مملكة الدراويش".

كما ظهرت «قصواء» خلال «البرومو»، وهى تقرأ من "الرسالة القشيرية»، للإمام أبى القاسم عبدالكريم القشيرى، وتعتبر من أهم المصادر فى التعرف على مذاهب التصوف وشرح ألفاظه ومصطلحاته، وتشرح الأحوال والمقامات والتجليات التى يصعب أحيانًا على القارئ العادى أن يفهمها.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

كما تتوقف أيضًا الإعلامية قصواء الخلالي، أمام أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف،  وفي مقدمتها "الرسالة القشيرية" للإمام  أبوالقاسم القشيري، على مدار الحلقات المتتالية وذلك في الأبواب المختلفة التي تدعم الفكر الصوفي وأعمال الصوفية كفكر وسطي مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك ضمن مشروع صناعة الوعي، ومواجهة الإرهاب، الذي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية. 

وتقدم قصواء خلال البرنامج لونًا روحانيًا مختلفًا عن سياق برامجها الحوارية والثقافية، التى نجحت فى تقديمها خلال الفترة الماضية، وآخرها «فى المساء مع قصواء»، على قناة «سى بى سى».

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