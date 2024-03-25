"المتحدة" تُطلق العنان لمواهب شابة تُبهر المشاهدين: نجاح لافت للشباب في بطولات النصف الأول من دراما رمضان 2024

شهدت مسلسلات النصف الأول من الموسم الرمضاني 2024 تألق عدد كبير من المواهب الشابة التي شاركت ضمن أبطال الأعمال الدرامية وتألقهم بأدوارهم وموهبتهم المتميزة التي أشاد بها الجمهور والنقاد خلال عرض حلقات أعمالهم.

وأمنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمواهب عدد كبير من الفنانين الشباب في الموسم الرمضاني الحالي واتاحت لهم الفرصة على إثبات موهبتهم للجمهور وراهنت على نجاحهم واستطاعت أن تكسب الرهان بعد انتهاء مسلسلات النصف الأول من موسم رمضان الجاري.

مسار إجباري

ومن أبرز المواهب الشابة هذا العام الفنان عصام عمر والذي استطاع أن يجذب الجمهور له بأداءه البسيط والسهل من خلال أحداث مسلسل “مسار إجباري” والذي شاركه فيه أيضا الفنان أحمد داش واستطاع الثنائي أن يقدما أداء السهل الممتنع كما جمعت بينهما كمياء فنية منذ ظهورهما سويا في الحلقات الأولى من العمل واستطعا ان يجذبا الجمهور لهما بموهبتهم التي كانت سببا في نجاح العمل وتحقيقه ردود أفعال قوية.

واثبت عصام عمر وأحمد داش نجاح البطولة الشبابية في دراما رمضان 2024 وذلك بعد أن اعتقد البعض أن تقديم عمل بطليه من الشباب يعتبر مجازفه كبيرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة وأن العمل يعرض في منافسة شرسة وسط مارثون رمضاني قوي إلا أن الثنائي أثبتا العكس تمام وحقق العمل ردود أفعال قوية وتفاعل معه الجمهور وتصدر المسلسل التريند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووصل الثنائي إلى قلوب الجمهور ببساطة شديدة جعلت المشاهدين يتأثرون بشكل كبير بشخصياتهم وقصة حياتهم الذي يقدموها خلال الأحداث.

عتبات البهجة

ومن أبرز نجوم الشباب في دراما النصف الأول من رمضان الفنان السوري خالد شباط والذي يشارك في مسلسل “عتبات البهجة” ولفت الفنان شباط أنظار الجمهو بأداء رائع ومميز بشخصية "عمر" التي يجسدها خلال أحداث المسلسل ويظهر كحفيد النجم يحيى الفخراني.

سر إلهي

ومن ضمن أعمال النصف الأول من رمضان مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا والذي ضم عدد من النجوم الشباب وهم كل من الفنانة رنا رئيس والفنانة مريم أشرف زكي، والفنان يوسف الأسدي وأسطاع كل من منهم أن يثبتا قدرتهم على التقمص وتجسيد أصعب المواقف خاصة وأن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي درامي تعمد مشاهده على الأداء التمثيلي الجاد وهو ما تفاعل معه الجمهور بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما أشاد بهم عدد كبير من النقاد.

كامل العدد +1

ويعتبر الحصان الرابح هذا العام مسلسل “كامل العدد +1” بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة الذي ضم عدد كبير من الفنانين الشباب أستطاعوا أن يشعر الجمهور وأنهم افراد من عائلتهم ووصل العمل إلى قلوب المشاهدين وشارك في العمل كل من الفنانين الشباب حمزة دياب، وجاسيكا حسام الدين، وسمر علام، وعمرو جمال، كما أضاف الفنان الشاب صدقي صخر نكهة مختلفة لأحداث العمل بعد انضمامه لأبطال الجزء الجديد من العمل خاصة وإنه استطاع أن يثبت ذاته الفترة الأخيرة بأكثر من عمل شارك فيه وأن يحفر إسمه وسط النجوم على الساحة الفترة الأخيرة.