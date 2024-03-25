الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"المتحدة" تواصل معركة الوعى وتتعمق فى مواجهة التطرف الدينى بـ"مملكة الدراويش"

مملكة الدراويش
مملكة الدراويش

تعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بداية من يوم  16 من  رمضان الكريم، حلقات  برنامج "مملكة الدراويش" للإعلامية قصواء الخلالي ورئيسة تحريره، يوميًا الساعة ٣:١٥ عصرًا  على قناة الحياة،  والساعة ٦:١٥ على القناة الأولى المصرية، ومنصة وتطبيق ووتش ات، "watch it”، والذي تستهدف من خلاله "المتحدة" تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

كما تتوقف أيضًا الإعلامية قصواء الخلالي، أمام أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف،  وفي مقدمتها "الرسالة القشيرية" للإمام  أبو القاسم القشيري، على مدار الحلقات المتتالية وذلك في الأبواب المختلفة التي تدعم الفكر الصوفي وأعمال الصوفية كفكر وسطي مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك ضمن مشروع صناعة الوعي، ومواجهة الإرهاب، الذي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية. 

كما تتوقف أيضا الإعلامية قصواء الخلالي أمام أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف وفي مقدمتها الرسالة القشيرية للإمام أبو القاسم القشيري مملكة الدراويش الإعلامية قصواء الخلالى

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