احتفاء جماهيرى بإطلاق «مملكة الدراويش» لقصواء الخلالى

احتفى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق برنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق ١٦ رمضان، حتى آخر الشهر الفضيل، على قناتى «الحياة» و«الأولى المصرية».

وتقدم «قصواء» خلال البرنامج لونًا روحانيًا، مختلفًا عن سياق برامجها الحوارية والثقافية، التى نجحت فى تقديمها خلال الفترة الماضية، وآخرها «فى المساء مع قصواء»، على قناة «سى بى سى».

وظهرت «قصواء» خلال برومو البرنامج، قائلة: «قالوا إنهم دراويش، تاهوا ويبحثون عن الطريق، ونسوا أن الملك كله لله، وأنها مملكة الدراويش».

كما ظهرت «قصواء» خلال «البرومو»، وهى تقرأ من «الرسالة القشيرية»، للإمام أبى القاسم عبدالكريم القشيرى، وتعتبر من أهم المصادر فى التعرف على مذاهب التصوف وشرح ألفاظه ومصطلحاته، وتشرح الأحوال والمقامات والتجليات التى يصعب أحيانًا على القارئ العادى أن يفهمها.

وقالت مقدمة البرنامج إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم أكبر موسم درامى وإعلامى وتوعوى، فى شهر رمضان الحالى، إلى جانب أعمال مهمة للأطفال، حتى على مستوى المطبخ، فى قناة «سى بى سى سفرة».

وأضافت: «هناك سرديات ومرويات خاصة بمصر، تعرض على شاشات (المتحدة)، ونجدها فى مسلسل (الحشاشين)، الذى يعتبر أكبر إنتاج درامى تاريخى، ويستهدف الإقليم والشرق الأوسط ككل».

وأتمت بقولها: «(المتحدة) أعطت الشباب فرصة للمشاركة فى عدة أعمال محترمة، كما أن كبار المبدعين المصرين مشاركون فى الأعمال المختلفة».

ويعرض «مملكة الدراويش» على قناة «الحياة»، الساعة ٣:١٥ عصرًا، وعلى «القناة الأولى المصرية»، الساعة ٦:٢٥ مساء، كما يعرض على منصة «واتش إت» الرقمية.

وقالت مصادر لـ«الدستور»، إن الشركة المتحدة للإنتاج الفنى استعانت بطاقم مميز من الشباب أصحاب الخبرات والمهارات لإنتاج البرنامج، مشيرة إلى تصوير الحلقات على مدار الفترة الماضية، على أن يقدم البرنامج فى صورة مختلفة وبطريقة مريحة للمشاهد.

ويأتى البرنامج فى ظل باقة رائعة من البرامج الدينية والترفيهية والاجتماعية، التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مدار شهر رمضان، ومنها برنامج «نور الدين» للدكتور على جمعة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب برامج أخرى مثل «ع المسرح» و«حياة كريمة» و«واحد من الناس»، وغيرها من البرامج التى تهم كل شرائح المجتمع.