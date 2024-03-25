غدا.. فرقة "أعز الناس" تحيي الليلة التاسعة لـ "هل هلالك"

تنطلق فعاليات الليلة التاسعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتحيي فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، حفل الليلة التاسعة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، وتشدو الفرقة بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب.

كما يشارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام في برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

أشغال فنية للأطفال

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق 22 رمضان.