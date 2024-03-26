شيخ مشايخ الطرق الصوفية يتوجه بالشكر للشركة المتحدة لإنتاج برنامج "مملكة الدراويش"

تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب إنتاجها لبرنامج "مملكة الدراويش" والذي يسلط الضوء على هوية المصريين الصوفية ويوضح الحقائق ويرفع راية الوعي.

قال "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن التصوف هو علم الأخلاق فمن زاد عنك خلقًا كان أكثر تصوفًا.

وأكد أن التصوف بإختصار هو علم الإخلاق، وعلم التخلي والتحلي والتجلي، مؤكدًا أن التصوف يحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية.

تفاصيل برنامج "مملكة الدراويش":

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

تعرض حلقاته عبر قناة الحياة الفضائية يوميًا في تمام الساعة ٣:١٥ عصرًا، كما يعرض برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الفضائية الأولى المصرية في تمام الساعة ٦:١٥ على القناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة وتطبيق"watch it”.