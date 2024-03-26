الثلاثاء 26 مارس 2024
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أيمن الرقب: نتنياهو كان على علم بعدم استخدام أمريكا حق الفيتو

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم للغاية، وبه أشياء إيجابية، رغم به نواقص كثيرة، لكن البدء في وقف إطلاق النار الفوري خلال المدة المتبقية من شهر رمضان أمر مهم جدا.

وأضاف " الرقب "، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار منقوص لأنه تحدث عن الأسرى الإسرائيليين ولم يتحدث عن 13 ألف أسير فلسطيني وعملية السلام، ولكن الجزء الإيجابي في هذا القرار هو الوقف الفوري لإطلاق النار، خاصة أن حكومة "نتنياهو" تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية وتضع رؤية تجاه إزاحة الكتلة السكانية قبل الاجتياح وأمريكا أبدت عدم قناعتها بالخرائط التي قدمت لها في المكان الذي ستتم إزاحة الكتلة السكانية.

ولفت أن نتنياهو رفض هذا القرار، وقال إن أمريكا خدعتهم، رغم أن الجميع توقع أمس أن واشنطن لن تستخدم الفيتو، وبالتالي إسرائيل و"نتنياهو" كانوا يعلمون ذلك أيضا، وأعلنت تل أبيب أنها لن ترسل الوفد الإسرائيلي لواشنطن للنقاش في موضوع آلية الاجتياح.

أيمن الرقب الفيتو أمريكا رمضان غزة

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