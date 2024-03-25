الإثنين 25 مارس 2024
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مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب استقالة الوزير الإسرائيلى "جدعون ساعر"

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، نتيجة رشقات صاروخية.

وأضافت أن الشارع الإسرائيلي في حالة توتر، خاصة بعد استقالة الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة له الكثير من الأصداء في الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن أسباب استقالة "ساعر" تتمثل في عدم وجوده بشكل دائم في "مجلس الحرب"، وأن الحكومة الإسرائيلية متقاعسة عن أداء دورها في العمليات العسكرية بقطاع غزة، مما يطيل أمد الحرب وهذا ما يريده بنيامين نتنياهو.

مراسلة القاهرة الاخبارية جدعون ساعر دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية غلاف غزة ساعر

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