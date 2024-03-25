الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوتين: الهجوم الإرهابى فى موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الهجوم الإرهابي حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون روسيا منذ عام 2014، مؤكدًا أن المجتمع الروسي أظهر مثالًا للتضامن الحقيقي بعد الهجوم الإرهابي.

وأشار بوتين إلى أن من الضروري الإجابة على سؤال لماذا حاول الإرهابيون المغادرة إلى أوكرانيا بعد ارتكاب الجريمة ومن كان ينتظرهم هناك، مضيفًا أن الهجوم الإرهابي في موسكو هو أيضًا جزء من هجمات كييف على روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

بوتين روسيا كييف الهجوم الإرهابي موسكو

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