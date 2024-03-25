الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب موزمبيق: احترامًا لشهر رمضان طلبنا تمرير قرار وقف إطلاق النار بغزة

إطلاق النار
إطلاق النار

قال مندوب دولة موزمبيق بالأمم المتحدة، إننا نثمن الجهود والمقترحات بشأن مشروع قرار لإنهاء الأوضاع الكارثية في غزة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن علي مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن احترامًا لشهر رمضان الكريم طلبنا بتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار.

ونوه أن مشروع القرار يطالب إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل غير مشروط، بالإضافة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتابع أن مشروع القرار يشدد على ضرورة إمتثال جميع الاطراف للعمل على إفشاء السلام في العالم، ووقف سيل الدماء بين سكان القطاع المنكوب.

مندوب موزمبيق مشروع قرار لوقف إطلاق النار غزة الرهائن المساعدات الإنسانية

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