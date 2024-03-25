القاهرة الإخبارية: ذعر فى محطة قطارات بموسكو بعد أنباء وجود قنبلة

أكد حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الشارع الروسي يعيش حالة من الذعر بسبب عدد من الهجمات الإرهابية.

وأشار "مشيك" أن هناك أنباء عن وجود قنبلة بإحدى محطات القطارات بالعاصمة موسكو، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها.

ونوه إلى أن الأمن الروسي، انتشر بشكل مكثف في الشوارع والأماكن الحيوية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية.



وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجتمع مع عمدة مدينة موسكو من أجل الوقوف على العملية الأمنية في العاصمة وكيفية العمل على تشديد الرقابة الأمنية.