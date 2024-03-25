الإثنين 25 مارس 2024
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متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: سكان غزة يبحثون عن الطعام فى خشاش الأرض

متحدث الأمم المتحدة
متحدث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

قال ينس لاركية، متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن سكان قطاع غزة، يبحثون عن الطعام في خشاش الأرض وهذا أمر مخز.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين يعانون من نقص الغذاء والدواء ويتعرضون للقتل.

وأشار إلى أننا بحاجة لفتح المزيد من المعابر، والوصول لمناطق شمال غزة من أجل إنقاذ المواطنين هناك الذين يواجهون شبح الموت جوعًا.

ونوه، أننا نرفض قرار إسرائيل بشأن قطع وصول المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي التحرك.

ينس لاركية القاهرة الإخبارية الفلسطينيين غزة المساعدات الإنسانية

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