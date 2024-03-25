الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إسرائيل تستخدم حجة وجود مسلحين بمستشفيات غزة ذريعة لمواصلة حربها

قال ينس لاركية، متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن الأوضاع المروعة في قطاع غزة تؤدي إلى نقص المساعدات في الشمال.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تدبير مسارات آمنة وفتح الطرق المختلفة في قطاع غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الكثير من الطرق المغلقة في غزة يعوق وصول المساعدات وتفاقم أزمة المجاعة، مؤكدًا أننا لا نستطيع تأكيد ادعاءات إسرائيل بوجود مسلحين في مستشفيات قطاع غزة.



ونوه أن إسرائيل تستخدم حجة وجود مسلحين في مستشفيات غزة ذريعة لمواصلة حربها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أي عمليات برية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة حقيقية ومذبحة جماعية.

وتابع: لا بد من حماية الفلسطينيين المدنيين والمدن التي يأوون إليها من أي ضربات عسكرية، مؤكدًا أن إسرائيل تنفذ قصفا متواصلا على جميع مناطق قطاع غزة ويوجد عديد من القنابل في الطرق مما يعوق الحركة والتنقل وعلى إسرائيل تنفيذ التزاماتها وفق القانون الدولي بعدم عرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة.