الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إسرائيل تستخدم حجة وجود مسلحين بمستشفيات غزة ذريعة لمواصلة حربها

ينس لاركية
ينس لاركية

قال ينس لاركية، متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن الأوضاع المروعة في قطاع غزة تؤدي إلى نقص المساعدات في الشمال.

 

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تدبير مسارات آمنة وفتح الطرق المختلفة في قطاع غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

 

وأشار إلى أن الكثير من الطرق المغلقة في غزة يعوق وصول المساعدات وتفاقم أزمة المجاعة، مؤكدًا أننا لا نستطيع تأكيد ادعاءات إسرائيل بوجود مسلحين في مستشفيات قطاع غزة.

 


ونوه أن إسرائيل تستخدم حجة وجود مسلحين في مستشفيات غزة ذريعة لمواصلة حربها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أي عمليات برية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة حقيقية ومذبحة جماعية.

 

وتابع: لا بد من حماية الفلسطينيين المدنيين والمدن التي يأوون إليها من أي ضربات عسكرية، مؤكدًا أن إسرائيل تنفذ قصفا متواصلا على جميع مناطق قطاع غزة ويوجد عديد من القنابل في الطرق مما يعوق الحركة والتنقل وعلى إسرائيل تنفيذ التزاماتها وفق القانون الدولي بعدم عرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة.

الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إسرائيل غزة الامم المتحدة المساعدات الإنسانية ينس لاركية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: سكان غزة يبحثون عن الطعام فى خشاش الأرض

سماع دوى انفجارين فى نوفوتشركاسك ضواحى مدينة روستوف بروسيا

الأمن الروسى يسمح بعودة المرضى إلى مركز بيرجوفا الطبى شرق موسكو

إخلاء أكبر مبنى تجارى بمدينة سان بطرسبرج بعد وجود تهديد أمنى

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة اثنين من الطاقم الطبى بمستشفى الأمل برصاص الاحتلال

جيش الاحتلال: رصد 8 عمليات إطلاق صواريخ من غزة تجاه أسدود

فصائل فلسطينية: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

جيش الاحتلال يعلن إصابة عسكريين اثنين فى معارك قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

روح حبيبة الشماع تنتظر القصاص.. مفاجآت في مأساة فتاة الشروق مع سائق أوبر

ارتفاع سعر الدولار في البنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

"العيلة الكبيرة".. بدء طهو طعام إفطار المطرية (صور)

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟