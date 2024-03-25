الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: امتناع الوفد الإسرائيلي عن زيارة واشنطن أصابنا بالإحباط

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، في بيان له، أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى والمحتجزين ونعمل على سد الفجوات بشأنها، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان البيت الأبيض، أننا لم نصوت لصالح قرار مجلس الأمن واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس.

وأضاف البيت الأبيض، إن امتناع أمريكا عن التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا يمثل تحولا في السياسة.

كما نوه إلى أن إدارة بايدن تشعر بالإحباط  من عدم زيارة وفد إسرائيل واشنطن من أجل إجراء محادثات شاملة بشأن رفح الفلسطينية.

البيت الأبيض مجلس الأمن القاهرة الإخبارية إطلاق النار في غزة أمريكا

مواد متعلقة

مندوب موزمبيق: احترامًا لشهر رمضان طلبنا تمرير قرار وقف إطلاق النار بغزة

مسؤول التواصل باليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال بالصواريخ وسلاح التجويع

مندوب الجزائر: أخيرًا استجاب مجلس الأمن لنداء الشعوب ووقف بحر الدماء بغزة

مندوبة الولايات المتحدة: الفلسطينيون فى غزة بحاجة إلى الحماية

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

يائير لابيد: قانون التجنيد المقترح احتيال على الإسرائيليين

القاهرة الإخبارية: ذعر فى محطة قطارات بموسكو بعد أنباء وجود قنبلة

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟