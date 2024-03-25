البيت الأبيض: امتناع الوفد الإسرائيلي عن زيارة واشنطن أصابنا بالإحباط

أكد البيت الأبيض، في بيان له، أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى والمحتجزين ونعمل على سد الفجوات بشأنها، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان البيت الأبيض، أننا لم نصوت لصالح قرار مجلس الأمن واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس.

وأضاف البيت الأبيض، إن امتناع أمريكا عن التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا يمثل تحولا في السياسة.

كما نوه إلى أن إدارة بايدن تشعر بالإحباط من عدم زيارة وفد إسرائيل واشنطن من أجل إجراء محادثات شاملة بشأن رفح الفلسطينية.