مندوبة الولايات المتحدة: الفلسطينيون فى غزة بحاجة إلى الحماية

قالت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، ليندا جرينفيلد، إن اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، مشيرة أن الجميع يدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت "جرينفيلد"، خلال جلسة مجلس الأمن علي مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتقدم باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية وتلقي المساعدات، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.