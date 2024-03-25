الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوبة الولايات المتحدة: الفلسطينيون فى غزة بحاجة إلى الحماية

مندوب الولايات المتحدة
مندوب الولايات المتحدة الأمريكية

قالت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، ليندا جرينفيلد، إن اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، مشيرة أن الجميع يدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت "جرينفيلد"، خلال جلسة مجلس الأمن علي مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتقدم باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية وتلقي المساعدات، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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